Senator Mississippi ’op voorste rij bij openbare ophanging’

Mississippi was tussen 1880 en de jaren zestig van de vorige eeuw berucht als de staat waar de meeste zwarten door middel van ophanging werden vermoord door racistische bendes. Ook doodstraffen werden vaak in het openbaar door ophanging uitgevoerd.

De senator zegt in een reactie tegen Jackson Free Press dat ze de ophef over haar uitspraak overdreven vindt: „Iedere poging om hier een negatieve draai aan te geven is belachelijk.”

Hyde-Smith strijdt tegen haar zwarte Democratische tegenstander Mike Espy, oud-minister van Landbouw onder Bill Clinton, om een zetel in de Amerikaanse Senaat. Die verkiezing is in december. Espy noemde de uitspraak van zijn tegenstander „verwerpelijk.”

Bekijk hieronder het fragment.