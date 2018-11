Vier gewonden na explosie transformatorhuisje

Onder de gewonden zouden twee medewerkers van energiebedrijf Enexis zijn. Ze werden bij het openen van het transformatorhuisje getroffen door een soort vuurbal. Er werden meerdere ambulances en traumaheli’s opgeroepen. De gewonden zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd.

Na de ontploffing op de Grote Markt brak brand uit in een restaurant ernaast. De brand is volgens de veiligheidsregio onder controle. In het centrum van Bergen op Zoom zitten 130 aansluitingen zonder stroom.