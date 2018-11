12 jaar cel voor schietpartij bij beachclub Best

Tijdens de fatale avond waren er al meerdere opstootjes tussen de groepen mannen waar het slachtoffer en de verdachte toe behoorden. Op de parkeerplaats werd ook gevochten. Daarbij werd Majiti van dichtbij door zijn hoofd geschoten.

Volgens Toon N. ging zijn wapen per ongeluk af toen hij werd belaagd door een groepje mensen. De rechtbank gelooft dat echter niet. Uit het onderzoek is gebleken dat N. het wapen op het slachtoffer richtte en vuurde. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats is ook veroordeeld voor poging tot doodslag op een portier. Hij had het slachtoffer vast toen N. op hem schoot.

De uitspraak van de rechtbank in Den Bosch was voor de gelegenheid uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Begin dit jaar werd N. tijdens een niet-inhoudelijke zitting belaagd door tientallen vrienden van het slachtoffer. Een aantal van hen is inmiddels veroordeeld voor het plegen van openlijk geweld in de rechtszaal.

Er was zestien jaar cel tegen N. geëist.