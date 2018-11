Boze Nederlander zorgt voor succes inzamelingsactie

Dé Nederlander bestaat inderdaad niet, dát had Maxima al goed voorspeld destijds. Zo voelt het als je nooit gehoord wordt, zelfs stemmen via referenda werden nonchalant van tafel geveegd en daarop zelfs het referendum ook nog omdat de uitslagen de dames en heren niet beviel. Tegenspraak wordt niet geduld!

Daarbiij zijn er nu kinderen in het spel, zij hebben niet om deze commotie gevraagd. De blokkeerfriezen hebben escalatie van het kinderfeest willen voorkomen, want dát het uit de hand zou lopen is vrij voorspelbaar.

Ze zouden juist een lintje moeten krijgen voor betoonde moed want het recht van demonstratie vervalt moreel gezien ten opzichte van het gevaar voor kinderen.

Deze actie is een voorbode van hét keerpunt in de maatschappij, de mensen pikken het niet meer. Het is niet meer de vraag of er totale chaos uitbreekt maar wanneer.

Dit gaat niet alleen om Zwarte Piet, dit is een unieke kans om een dikke vinger op te kunnen steken naar iedereen die de gewone burger ondermijnt én onderschat.

Eendracht maakt macht, dat zien we hier gebeuren en reken maar dat er mensen in Den Haag hun billen nu samenknijpen want ze raken de grip kwijt.

P. van Neck