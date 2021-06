Premium Financieel

Geschrapte advocaat verliest rechtszaak tegen AvroTros

AvroTros-televisieprogramma Opgelicht?! hoeft de uitzending over de geschrapte Hilversumse advocaat Sam Bharatsingh niet te verwijderen of te rectificeren. De voorzieningenrechter in Utrecht hecht meer belang aan de informerende rol van Opgelicht?!