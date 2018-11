Piloot met vliegangst onterecht ontslagen

De gezagvoerder werkte bij de Britse maatschappij Flybe. In 2014 kreeg Matthew Guest plotseling last van vliegangst. Dat gebeurde op het moment dat hij promotie maakte en over ging van korte naar lange vluchten, zo schrijft de Daily Mirror.

Tijdens een van de reizen kreeg hij een paniekaanval en werd duizelig en misselijk. Uiteindelijk ontwikkelde hij echte vliegangst en meldde zich ziek.

Drie jaar later werd hij ontslagen. De rechtbank heeft nu bepaald dat Flybe te weinig heeft gedaan om de man te herintegreren. Adviezen als: doe maar rustig aan en vul eens een puzzle in of lees wat vaker een boek, zijn volgens de rechtbank onprofessioneel. De Britse prijsvechter zal uiteindelijk zelfs een andere baan voor hem moeten gaan zoeken in het bedrijf.