Op eerste plek geen sporen gevonden van sinds 1992 vermiste Willeke Dost

KOEKANGE - In de zoektocht naar mogelijke resten van de in 1992 verdwenen Willeke Dost is vooralsnog niets gevonden. Volgens de politie is op de eerste plek waar maandagochtend werd gezocht niets gevonden. Later op de dag zoekt de politie met een graafmachine verder op nog een andere plek.