Vuurwerkverbod dreun voor handel: ’Het gaat juist beter’

Marcel Koene voorziet te blijven zitten met een voorraad onverkoopbaar vuurwerk. Ⓒ Roel Dijkstra

Amsterdam - Handelaren en liefhebbers zitten in zak en as nu het kabinet voor komende jaarwisseling afkoerst op een vuurwerkverbod. Doel is om de overbelaste zorg en hulpdiensten te ontzien.