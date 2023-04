Dubbel pech: ook anti-schurftcrème kan jeuk veroorzaken

Patiënten met schurft, ook wel scabiës genoemd, hebben last van allerlei huidproblemen en ernstige jeuk. Het medicijn, dat in de vorm van een gel of crème op de huid wordt gesmeerd, kan bij wie pech heeft ook precies dat soort klachten veroorzaken. Al is niet altijd duidelijk of de huidklachten door de permetrine komen, of door de schurft zelf.

„De klachten kunnen tot vier weken na de behandeling aanhouden. Dat komt door een reactie van de huid op de dode schurftmijten”, legt het Lareb uit.

Bijsluiter

In de bijsluiter van het middel staat al dat permetrine een droge of rode huid, jeuk en een tintelend, stekend of brandend gevoel kan geven. Volgens het Lareb is het opvallend dat meldingen over bijwerkingen ook gingen over tintelingen in het gezicht. Daar wordt permetrine zelden gesmeerd. „Meerdere melders gaven aan dat het tintelende gevoel erger werd in de buitenlucht”, voegt het bijwerkingencentrum eraan toe.

Om jeuk te voorkomen, raadt het Lareb patiënten aan om niet te warm te douchen, daarbij niet te veel zeep te gebruiken en de huid goed vet te houden. Als de jeuk twee weken na de behandeling erger wordt of na vier weken niet weg is, neem dan contact op met de huisarts, zo luidt het advies verder.

Toename

Volgens gezondheidsinstituut Nivel zien huisartsen al sinds het najaar van 2021 meer mensen met schurft dan in de jaren daarvoor. Met name in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar grijpt de schurftmijt om zich heen. Het kleine beestje gaat makkelijk over van persoon tot persoon. Schurft is weliswaar ongevaarlijk, maar vaak wel erg vervelend.