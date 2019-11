Eugenie Stolk nieuwe voorzitter Algemene Onderwijsbond

Daarin kreeg het onderwijs bijna een half miljard euro toegezegd - volgens de critici niet genoeg en bovendien niet structureel. Ze waren het dan ook niet eens met Verheggens beslissing om de aangekondigde onderwijsstaking af te blazen.

Stolk, die al vicevoorzitter was, is door het hoofdbestuur naar voren geschoven. Ze hanteert de voorzittershamer de komende anderhalf jaar, tot er verkiezingen zijn voor een nieuw dagelijks bestuur. Stolk belooft open te staan voor de leden: „Als er iets is wat wij de afgelopen tijd met het aftreden van de vorige voorzitter, Liesbeth Verheggen, geleerd hebben, is dat dat we altijd naar onze leden moeten luisteren. En dat we ze in alles goed moeten meenemen.”