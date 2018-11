Geen treinen naar Schiphol op zaterdag

ProRail voert komend weekend werkzaamheden uit rond Schiphol. Ⓒ ANP

SCHIPHOL - ProRail voert komend weekend werkzaamheden uit rond Schiphol. Van vrijdag tot en met zondag rijden er geen treinen maar bussen op het traject Schiphol Airport-Leiden. Op zaterdag is de nationale luchthaven helemaal niet per trein bereikbaar. Dan rijden ook op de trajecten Amsterdam Sloterdijk/Amsterdam Zuid-Schiphol bussen in plaats van treinen, meldt ProRail.