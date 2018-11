Kritiek op Zwitsers leger wegens declaraties

De Zwitserse strijdkrachten hebben inmiddels gezegd dat er al een nieuwe richtlijn van kracht is na een interne evaluatie van de incidenten, met als doel een „culturele verandering in de behandeling van uitgaven” in te luiden. Daarom mogen familieleden niet langer worden uitgenodigd op kosten van de staat en mag alcohol alleen binnen redelijke grenzen worden geserveerd.

Volgens de krant werden de partners van belangrijke militairen regelmatig uitgenodigd voor diverse evenementen en werden ze daar door helikopters naartoe gevlogen. De focus ligt vooral op het voormalige hoofd logistiek van het leger, die naar verluidt zichzelf een gouden munt uit de negentiende eeuw ter waarde van ruim 1055 euro als afscheidscadeau gaf.