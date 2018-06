Bovag wil bijtelling per kilometer

De fiscale bijtelling voor privékilometers met de auto van de zaak is nu nog een vast bedrag, gebaseerd op de catalogusprijs van de auto. Het maakt dus niet uit of er veel of juist weinig privé met een leaseauto wordt gereden. Een bijtelling per kilometer zou volgens de BOVAG eerlijker zijn: wie veel privé rijdt, betaalt meer bijtelling, wie weinig rijdt juist minder.

Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG: „Bijtelling per kilometer is eerlijker voor berijders van de auto van de zaak onderling, maar ook ten opzichte van de particuliere automobilist. Die betaalt immers al per kilometer, denk aan brandstof, accijns, en afschrijving. De particuliere automobilist maakt om die reden momenteel veel bewuster gebruik van zijn auto dan een zakelijk rijder. En bewuster autogebruik is goed voor de bereikbaarheid en het milieu.”