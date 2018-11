Inbrekers smeren huis onder met pudding

Het bejaarde echtpaar Neggers kwam zondagavond laat na een etentje met de kleinkinderen thuis en trof een enorme puinhoop aan in hun woning aan de Maria van Bourgondiëlaan.

De 74-jarige Jan Neggers vertelt aan Omroep Brabant dat de glazen salontafel aan diggelen was geslagen. Kasten waren overhoop gehaald. Ook hadden de inbrekers pudding uit de koelkast gepakt en dat overal overheen gesmeerd. „Waar was dat nou voor nodig? Het is zo erg wat bij ons is gebeurd.”

De ongenode gasten namen sieraden, een computer en een mobieltje mee.