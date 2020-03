Uitstel voor maximumprijs medicijnen om tekort te voorkomen

Minister Van Rijn (Medische Zorg) komt met dat uitstel op verzoek van verschillende partijen uit de geneesmiddelensector, zoals apotheken en medicijnfabrikanten. Van Rijns voorganger Bruins, die vorige week terugtrad wegens oververmoeidheid, had juist geregeld dat de maximumprijs voor geneesmiddelen per 1 april omlaag zou gaan. Het zorgde voor een miljoenenbesparing.

Maar die lagere maximumprijs zou volgens de apotheken en fabrikanten nu kunnen leiden tot een medicijntekort in Nederland. Daarom heeft Van Rijn besloten de wetsaanpassing met zes maanden uit te stellen. „Ik roep partijen wel op om verantwoordelijk om te gaan met de extra financiële armslag die ik hen hiermee bied”, schrijft de minister. „Bijvoorbeeld door voorraden op peil te houden en financiële reserves op te bouwen waar nodig.”

Voorraad op peil houden

Van Rijn gaat ook ’scherp monitoren’ hoe het staat met de voorraad van geneesmiddelen die nodig zijn op de intensive care bij het behandelen van coronapatiënten. Er wordt gekeken naar de beschikbaarheid van die geneesmiddelen, of er nou wel of geen tekort is.

De minister kijkt daarnaast naar een afzetgarantie voor medicijnen. Daarmee hoopt Van Rijn de sector genoeg zekerheid te geven om ’voldoende voorraden in Nederland op te bouwen en te behouden’.