’Ouders Hitler’ lid van terreurbeweging

De 22-jarige Adam Thomas en de 38-jarige Claudia Patatas uit Banbury in het graafschap Oxfordshire hadden hun baby uit liefde voor de voormalige Duitse dictator ’Hitler’ als tweede naam gegeven. Daarmee vestigden ze de aandacht van Britse justitie op zich.

Er doken ook beelden op van Thomas die in de kledij van de racistische Ku Klux Klan de baby aan het wiegen was, meldde de BBC. Voor de rechtbank erkende Thomas dat hij een racist was, maar dat het dragen van de kleding van de Ku Klux Klan niet meer dan een spelletje was.

De strafmaat tegen het koppel wordt op 14 december uitgesproken.