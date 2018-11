Uitslag Stelling: Ongewenste beïnvloeding

Stichting Urgenda werd landelijk bekend door een ’klimaatzaak’ te winnen tegen de Staat. De actieclub werd, ook in hoger beroep, in het gelijk gesteld dat de overheid te weinig doet tegen de uitstoot van broeikasgassen. Dat deze milieugroepering nu tien weken lang haar ideeën over duurzaamheid in de soap mag verwerken, vinden de meeste respondenten een kwalijke zaak. „Sluikreclame van het ergste soort.” Zij stellen dat de RTL-soap op deze manier politiek bedrijft.

Goede Tijden Slechte Tijden is al 28 jaar op tv te zien. In de soap komen wel vaker belangrijke maatschappelijke thema’s aan bod, zoals euthanasie, zelfmoord onder jongeren of automutilatie. Veel respondenten (43%) vinden dat toe te juichen omdat het deze onderwerpen beter bespreekbaar maakt, maar een iets grotere groep (46%) is er op tegen. Bijna twee op de drie deelnemers geloven dat de serie veel invloed heeft op de, veelal jonge, kijkers. Anderen denken dat het wel meevalt. „Het is prima dat een soap discussies aansnijdt of oproept. GTST is echter al jaren niet meer de invloedrijke soap die ze eerst was, dus ik betwijfel of het wel zoden aan de dijk zet.”

Hoewel het sponsoren van een verhaallijn onder de regels van de Reclame Code Commissie voor product placement valt, heeft het merendeel van de respondenten er moeite mee. „Dit is geen goede zaak omdat er voor betaald wordt en daardoor de informatie te eenzijdig wordt. Discussie hoort in een programma zoals Pauw, waarin twee kanten worden belicht”, stelt iemand. Een ander: „Dit is het begin van het einde. Wie is de volgende sponsor? De Grauwe Eeuw? Of Kick Out Zwarte Piet?”

Een minderheid van 15 procent vindt het geen probleem, ’zolang de kijker maar weet dat het gesponsord is’. „GTST wordt door een commerciële omroep gemaakt, ze kunnen in zee gaan met wie ze willen. Maar ze moeten daar wel open over zijn en kijken met wie ze dit doen”. En: „Bedrijven als Unilever sponsoren ook, waarom andere organisaties niet?”

De meeste respondenten hebben er echter moeite mee als een milieuclub als Urgenda zich met de verhaallijn gaat bemoeien. „Product placement vind ik prima. Urgenda draagt echter een politieke stelling uit en geen product. Daarom ben ik het niet eens met de medewerking van Urgenda aan GTST.” Een ander meent dat het de doodsteek is voor de commerciële zender. „Commercie en politiek gaan niet samen. Het afbreukrisico is groot door afstoting adverteerders en later ook kijkers.”

Een minderheid ziet geen bezwaar. Een voorstander: „Ik denk dat alle mogelijke manieren moeten worden aangesproken om Nederland ervan te doordringen dat we heel snel stappen moeten gaan zetten om onze ecologische voetafdruk te verminderen. Dat kost dan misschien geld, maar als we niets doen kost het misschien binnen een paar generaties wel de leefbaarheid op aarde.”

Maar een trouw GTST-kijker wil er niets van weten. „Urgenda erin, ik eruit. Het wordt allemaal veel te politiek en te links. Ik bedank daarvoor.”