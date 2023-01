Kerncentrale Borssele: wij zijn klaar voor bouw nieuwe reactoren

.

Directeur Carlo Wolters van EPZ, de officiële naam van de bijna 50-jarige centrale, geeft aan dat de tijdsplanning van het kabinet realistisch en ook mogelijk is omdat de overheid zelf het voortouw heeft genomen. De overheid kan daarbij risico’s afdekken en zorgen dat het project niet verstrikt raakt in regelgeving. Ook moet worden gekozen voor bestaande nucleaire technologie in plaats van experimentele reactoren. „Ga niet tijdens de bouw allerlei dingen uitvinden. Dat is onverstandig.”

5 miljard

Het kabinet heeft vooralsnog 5 miljard euro gereserveerd. Voor nieuwe reactoren kunnen de kosten wel oplopen tot 10 miljard euro per stuk, dus er zullen ook andere geldschieters gevonden moeten worden. „Wat belangrijk is, is dat de overheid aan de voorkant van het financieringsmodel gaat zitten. Als andere partijen zien dat de overheid er voor een significant deel inzit dan zorgt dat voor vertrouwen.”

Wolters stelt dat er drie logische kandidaten zijn om de reactoren te bouwen, het Franse Areva, het Amerikaanse Westinghouse en het Zuid-Koreaanse KEPCO. „Alle partijen willen graag meedoen. Nederland wordt gezien als een land waar je goed in kunt investeren. De hoge energieprijzen in Nederland maken investeringen aantrekkelijk en ons land kent een stabiel politiek klimaat.”

Ruimte

De directeur zegt dat er voldoende ruimte is voor uitbreiding van de centrale aan de Westerschelde. „De infrastructuur is al aanwezig en er is fysieke ruimte. De kolencentrale op ons terrein is gesloopt en we hebben voldoende koelwater.”

Bij Borssele werken nu ongeveer vierhonderd mensen. Wolters denkt dat er straks achthonderd mensen extra nodig zijn. „Het vinden van personeel blijft belangrijk. Maar als wij positief in het nieuws komen lopen gelijk de sollicitaties binnen. Mensen worden aangetrokken door een miljardenproject. Ook hebben we goede contacten met scholen in de regio. We hebben met de bestaande centrale een uitstekend opleidingsinstituut.”

Er wordt wel eerst onderzoek gedaan naar het draagvlak in de omgeving voor de uitbreiding. Wolters zegt dat er zorgen zijn over de vele betonwagens die nodig zijn en de bouw van hoogspanningsmasten en koeltorens, net als huisvesting van nieuwe werknemers en dat deze zorgen in het project meegenomen moeten worden.

„De mensen denken er wel over na. Het wordt natuurlijk een enorm project. Maar het besef dat kernenergie nodig is begint steeds meer door te sijpelen. We moeten laten zien dat het veilig en verantwoord is.