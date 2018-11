Weer eis van 9 jaar cel voor doodsteken neef

Exterieur van het gerechtshof in Arnhem. Ⓒ ANP

ARNHEM - In hoger beroep is opnieuw negen jaar celstraf geëist tegen een 53-jarige inwoner uit Amersfoort die ervan wordt beschuldigd dat hij in november 2016 zijn 25-jarige neef doodstak met een zakmes. Dat gebeurde na een familiefeest op een partyboot in Amersfoort. Verdachte Harald B. was in hoger beroep gegaan tegen de acht jaar celstraf die de rechtbank hem eerder oplegde wegens doodslag.