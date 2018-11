Belgische nationaliteit ex-imam ontnomen

Drie vrienden met wie E.G. in 2015 naar Syrië vertrok werden elk veroordeeld tot vijf jaar cel, een boete van 8000 euro en eveneens het verlies van de Belgische nationaliteit. Ze hebben een Marokkaanse paspoort om op terug te vallen. De vier beklaagden lieten verstek gaan op hun proces. Ze zitten vermoedelijk nog in het strijdgebied of zijn intussen overleden.

E.G. was als imam actief in moskeeën in Berchem, Hoboken en Borgerhout. Vanuit het kalifaat ronselde hij jongeren om zich bij de gewapende strijd aan te sluiten. Eind vorig jaar veroordeelde de rechtbank in Mechelen hem daarvoor tot tien jaar cel. Hij had eerder al een celstraf van achttien maanden gekregen voor een inbraak.