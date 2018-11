Trump wil eind aan hertelling Florida

Florida besloot afgelopen weekend tot een hertelling van de uitgebrachte stemmen in de tussentijdse verkiezingen omdat de verschillen tussen de kandidaten heel klein waren geworden. Scott had zijn voorsprong op de zittende Democratische senator Bill Nelson zien teruglopen tot ongeveer 12.500 stemmen, ofwel 0,15 procent. In de race voor het gouverneurschap was de voorsprong van de DeSantis op zijn Democratische tegenstrever Andrew Gillum afgenomen tot ongeveer 33.700 stemmen, of 0,41 procent.

Volgens Trump heeft een hertelling geen zin. „Uit het niets zijn grote aantallen stembiljetten opgedoken”, aldus de president. Ook zijn volgens hem tal van stembiljetten zoek of vervalst.