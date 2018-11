Oekraïense rebellen kiezen nieuwe leiders

Het gaat in de zelfbenoemde Volksrepubliek Donetsk om Denis Poesjilin, die eerder dit jaar al tot waarnemend leider was benoemd. Ⓒ EPA

DONETSK - De separatistische rebellenbolwerken in het oosten van Oekraïne hebben nieuwe leiders. Het gaat in de zelfbenoemde Volksrepubliek Donetsk om Denis Poesjilin, die eerder dit jaar al tot waarnemend leider was benoemd. Dat gebeurde na de dood van zijn voorganger Aleksandr Zachartsjenko, die omkwam door een bomaanslag.