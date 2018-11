’Ten minste tien soorten wiet bij staatstelers’

Dat blijkt uit de meest recente plannen, die vandaag zijn gepresenteerd. Ook staat in de plannen dat aan de markt wordt overgelaten wat de prijs is van hennep en hasjiesj in coffeeshops die deelnemen aan het wietexperiment.

Daarnaast is geregeld dat de teler verantwoordelijk wordt voor de verpakking en het vervoer van hennep en hasjiesj. Uit de proef in zes tot tien gemeenten moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn van legale levering.

In 2019 wordt bekendgemaakt welke gemeenten deelnemen aan het wietexperiment.