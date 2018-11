Weer extra geld voor agenten op straat

In juni was er al 58 miljoen aangekondigd, in totaal gaat het dus om 91 miljoen. De komende jaren gaan veel agenten met pensioen, terwijl veel nieuwe agenten nog in opleiding zijn.

De komende jaren worden ruim 17.000 mensen opgeleid. Verder komen er 1100 agenten bij en aspiranten worden beter verdeeld over de eenheden. Ook het aantal rechercheurs moet stijgen.

„Het is hard nodig nieuwe politiemensen te werven en de gevolgen van vergrijzing van het korps op te vangen”, aldus minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). „Deze extra 91 miljoen voor inzetbaarheid gaat daar een wezenlijk verschil in maken.”

Voor een betere beveiliging van politiebureaus wil de minister 19 miljoen euro uittrekken. Er komt een nieuwe landelijke toegangsbeveiliging die robuust genoeg is om zowel cyber- (internet) als fysieke dreigingen het hoofd te bieden, aldus de minister.

Grapperhaus wijst erop dat er urgente risico’s zijn vastgesteld bij de toegangsbeveiliging van politiegebouwen, zonder daar op in te gaan. „Gelet op de aard van het werk van de politie - denk aan privacyaspecten, opsporingsbelangen en bijzondere opsporingsmethoden - is het van belang dat de politie haar werk kan verrichten binnen goed beveiligde domeinen”, aldus de bewindsman.