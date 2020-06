Haken en ogen aan cadeautje zorgpersoneel

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Ⓒ ANP

Den Haag - Zorgpersoneel kijkt reikhalzend uit naar de coronabonus die hun door de politiek is beloofd. Bijna drie maanden geleden omarmden Tweede Kamer en kabinet een plan om zorgverleners een extraatje te geven voor al hun extra inspanningen in de coronacrisis. Maar sindsdien is het oorverdovend stil.