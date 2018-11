Beslag op oldtimers in witwasonderzoek

Een 42-jarige man uit Velp is aangehouden op verdenking van witwassen. Ook een 41-jarige vrouw uit Zevenaar en twee inwoners van Brummen van 45 en 31 jaar zijn in deze zaak opgepakt.

De Velpenaar liep in de gaten door zijn dure bezittingen, ofschoon hij geen werk had. Diverse mensen maakte daarvan melding. Volgens de politie was niet te verklaren hoe de verdachte de achttien auto’s, het hotel en andere bezittingen had kunnen betalen. De financiële recherche begon daarom een onderzoek naar de man en zijn bezit.

Vermoed wordt dat de Velpenaar gebruikt heeft gemaakt van zogenoemde katvangers, mensen die op papier wel maar in de praktijk niet de eigenaar zijn van goederen, vastgoed of bedrijven.