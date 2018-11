OM: jonge jihadiste wilde aanslag plegen

Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Een 19-jarige vrouw uit het Limburgse Wanssum heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) een jihadistische aanslag willen plegen op een gebouw in Nederland. De rechtbank sprak haar eind vorig jaar vrij van deze beschuldiging, maar in hoger beroep heeft de aanklager maandag bij het gerechtshof in Den Bosch opnieuw aangevoerd dat zij dat plan wel degelijk had en ook had besproken met een man uit Zuid-Afrika.