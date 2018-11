Jaap Jongbloed heeft het druk

Presentator Jaap Jongbloed: „Afgelopen weekeinde ging ik nog naar een prachtige dame in New York, en vanavond zit ik weer naast ethisch hacker Stan Hegt.” Ⓒ Ruud Baan

Van alle kanten worden we gewaarschuwd voor (internet)boeven, maar er tuinen nog genoeg mensen in hun trucs. „Ze worden steeds geraffineerder”, vertelt Opgelicht?!-presentator Jaap Jongbloed aan de vooravond van een nieuw seizoen. Ook zijn eigen familie was doelwit van mensen met foute bedoelingen.