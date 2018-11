Ⓒ ANP XTRA

Amsterdam - Ben je 25 jaar of ouder en woon je noodgedwongen (weer) bij je ouders omdat een huis onbetaalbaar is? Of woon je om een andere (financiële) reden weer thuis? Of bent u ouder van zo’n ‘boemerangkind’ of ‘nestblijver’? De Telegraaf komt graag met u in contact voor een artikel. Mail uw naam en telefoonnummer naar onze verslaggeefster s.kluivers@telegraaf.nl.