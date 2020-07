Onverwachte vondst in ruimte: ’Nooit eerder gezien’

De objecten zien eruit als ronde ’eilandjes’. Ze zijn soms lichter aan de randen. Drie ervan zijn in 2019 gespot met een van de meest gevoelige ruimteapparaten ter wereld, de Australian Square Kilometre Array Pathfinder-telescoop.

Vervolgens zijn wetenschappers oude beelden uit 2013 gaan terugkijken, gemaakt door de Giant Metrewave Radio Telescope in India. Ook daarop was zo’n cirkel te zien.

Sterrenstelsel

Wetenschappers spreken van ’een onverwachte groep astronomische objecten’ die nooit eerder zijn gezien, en ook ’niet corresponderen met enig bekend object’. Ze worden nu Odd Radio Circle genoemd, ofwel ORC’s.

De ORC’s zijn uiteraard groot. Maar hoe groot, is niet duidelijk omdat ook niet duidelijk is hoe ver ze van onze aarde vandaan zijn. Soms zit er een sterrenstelsel in het midden van de cirkel, stelt de Australische astronoom Ray Norris en zijn collega’s in een studie die nog niet is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

Onbekendheid

„De objecten wijzen wellicht op een fenomeen dat we nooit eerder hebben ontdekt”, zegt de Canadese astronoom Kristine Spekkens erover tegen nieuwssite Live Science. Zij verwacht mogelijk mooie bevindingen in de toekomst.

De wetenschappers die het onderzoek hebben verricht, hebben een aantal hypotheses; zo kunnen de cirkels in werkelijkheid brokstukken zijn van een ontploffende ster, of een gevolg van een ander galactisch evenement.