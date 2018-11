Blok vraagt Hongarije te stoppen met laster

„Je kunt geen politici of andere mensen die aan het publieke debat deelnemen en een scherp standpunt hebben op de persoon aanvallen”, aldus de bewindsman. Hij noemde Hongarije-rapporteur in het Europees Parlement Judith Sargentini (GroenLinks) als voorbeeld van dergelijke laster.

Hongarije lag maandag in Brussel op het bordje van de EU-ministers vanwege Sargentini’s kritische rapport over het land. Op basis daarvan activeerde het parlement in september artikel 7, de zwaarste strafprocedure in het EU-verdrag. In theorie kan daardoor het stemrecht van de regering-Orbán in ministerraden worden opgeschort.

Sargentini was bij de ministers uitgenodigd om haar rapport toe te lichten. Slechts enkele lidstaten kwamen opdagen, waaronder Nederland, België, Griekenland en Zweden. „Nederland vindt de situatie in Hongarije aanleiding voor zorgen en van groot belang. Maar niet alle landen trekken er even hard aan”, constateerde Blok. Hij drong bij de tijdelijke Oostenrijkse EU-voorzitter aan op een snel vervolg.

’Geen tijd te verliezen’

„De lidstaten zijn nu aan zet”, aldus Sargentini. „We hebben geen tijd te verliezen. Het gaat om de aantasting van de rechtsstaat in een van onze eigen lidstaten en het uithollen van fundamentele waarden van de Hongaarse bevolking.”