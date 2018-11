’Moeten we in zwembroek door de detectiepoortjes?’

„Een Halloweenfeest dat zo eindigt, is te griezelig voor woorden”, oordeelde VVD’er Niels van Stappershoef maandag tijdens het spoeddebat. Begin november liep een feest voor kinderen in zwembad Stappegoor volledig uit de hand, door een groep van dertig tot veertig jongeren. Zo waren er vernielingen, intimidaties, beledigingen en werd er gesproken over fysiek wangedrag, waarna de organisatie besloot het evenement eerder te beëindigen.

Niemand werd gearresteerd en er is ook geen aangifte gedaan, hoewel verschillende slachtoffers wel hun verhaal deden in de media. Burgemeester Theo Weterings riep hen nogmaals op zich te melden bij de politie. Daarnaast vertelde hij maandag dat de lokale driehoek de tijd neemt om de camerabeelden van de avond uit te lezen.

De gemeenteraad vroeg zich af of de veiligheid voldoende was gegarandeerd. Volgens wethouder Erik de Ridder was dat zo, er was zelfs een externe beveiliger aanwezig. Ook die kon echter niet voorkomen dat het misging. „En we kunnen badmeesters moeilijk uitrusten met knuppels en tasers.” Doordat de aanwezige vingerscanapparatuur vanwege de drukte niet gebruikt werd, is niet duidelijk wie er aanwezig waren in het zwembad en of daar jongeren bij zaten met een entreeverbod. Dat hoopt Weterings te achterhalen via de camerabeelden.

In bikini door een metaaldetectiepoort

Door gemeenteraadsleden werden maatregelen als identiteitscontrole bij de entree van het zwembad voorgesteld. VVD’er Van Stappershoef vraagt zich af hoe ver het moet gaan. „Moeten mensen straks in zwembroek of bikini door een metaaldetectiepoort?”

Gajes aanpakken

Hans Smolders van de Lijst Smolders Tilburg gaf aan deze overlast op meer plekken in de stad te zien en vindt de tijd van wegkijken voorbij. „Het lijkt wel oorlog, sommigen durven niet naar buiten.” Hij vindt het wel degelijk belangrijk om de achtergrond van de jongeren te benoemen. „En waar nodig de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw duidelijk te maken.” Veel gemeenteraadsleden waren het met hem eens, dat de rol van opvoeders onder de loep moet worden genomen. „Ze moeten thuis aangeleerd krijgen wat grensoverschrijdend gedrag is.” Bob Jansen van Groep Jansen vindt die achtergrond minder van belang. „Al zijn ze blauw, paars of groen, het gaat om het aanpakken van het gajes.”

Weterings is bereid met jongeren die overlast hebben veroorzaakt maar niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden in gesprek te gaan en, bij minderjarigen, ook hun ouders te betrekken. „Om duidelijk te maken dat wij dit gedrag hier niet accepteren.” Hij wilde niet op mogelijke straffen vooruitlopen.

