Dionne Slagter had het verzoek niet zien aankomen.

Tijdenlang fantaseerde ze enkel achter haar computer over een zangcarrière, dit weekend staat ze in Let’s dance voor tienduizenden mensen in de Ziggo Dome. Vlogster Dionne Slagter noemt het ’wel spannend’. „Maar ik wil geen spijt hebben als ik tachtig ben.”