Man belandt met gestolen camper in de Maas

Er is een traumahelikopter ter plaatse om medische assistentie te verlenen. Ⓒ Redactie Keistadnieuws

VENLO - Een man is zondagochtend gewond geraakt toen hij met een gestolen camper in de Maas in Venlo was beland. Volgens de politie had hij het voertuig even daarvoor gestolen. De verdachte is naar het ziekenhuis overgebracht.