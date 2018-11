Weer tbs geëist voor ontucht opvang De Bilt

In mei legde de rechtbank in Utrecht niet de gevraagde 30, maar 20 maanden cel op, naast tbs met voorwaarden. In het hoger beroep in Arnhem maandag, verschilden deskundigen uit Zwolle en Utrecht van mening of tbs met voorwaarden nodig is. De aanklager eist de veiligste optie voor de maatschappij.

De meisjes, tussen de 4 en 10 jaar oud, moesten de bso-meester betasten en in zijn kruis trappen in een kamer achter het opvanglokaal. De verdachte bekende grotendeels, maar betwist dat het gestoei met twee meisjes tegen hun zin was. Ook heeft alles volgens hem geen anderhalf jaar geduurd.

De man zegt geen specifieke pedofiele gevoelens te hebben, alleen een fetisj. Hij heeft aan deskundigen verklaard dat hij zijn kans met de kinderen greep nadat een Bulgaarse prostituee hem te hard had getrapt en zijn bankpas had geskimd.

De masochistische stoornis staat volgens alle deskundigen vast. De vraag of er ook sprake is van autisme en pedofilie, met het risico dat hij zich zonder behandeling opnieuw uitleeft op kinderen, verdeelt hen. De Utrechters vinden het veiliger om dat eerst uit te zoeken met tbs achter de hand, de Zwolse deskundigen adviseerden een behandeling waarbij voorwaardelijke celstraf de stok achter de deur is. De aanklager vindt het ongewenst dat de man dan zelf de keus heeft om die uit te zitten en onbehandeld terug de maatschappij in te gaan.

Het gerechtshof doet op 26 november uitspraak.