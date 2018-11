Veel nieuwe roetpieten in Sinterklaasjournaal

Dieuwertje Blok trapte maandagavond voor de achttiende keer af met het Sinterklaasjournaal en legde daarin het eerste contact met de stoomboot. Zowel de Hoofdpiet, als de nieuwe Pieten waren te zien met zwarte vegen op hun gezicht. De Pieten werden vorige maand door de makers van het kinderprogramma aangekondigd.

Ook dragen de pieten gekleurde handschoenen. ,,De handschoenen en maillots van de Pieten zijn niet zwart, maar afgestemd op de kleurstelling van het Pietenpak. Het haarwerk is niet uniform maar divers, het varieert van lang, krullend, steil tot kort. De Pieten dragen ook geen gouden oorringen’’, liet de NTR al in een verklaring weten.

De Huispiet (gespeeld door acteur Maarten Wansink), is nog wel gewoon zwart. De knechten van de goedheiligman zijn immers zwart van het roet, en sommige hebben nu eenmaal veel schoorsteen van binnen gezien. De Huispiet klaagde in de uitzending dat de nieuwe pieten veel rotzooi maakte, om met een stofzuiger over het dek te gaan.

Het Sinterklaasjournaal begon met het verminderen van het aantal echte Zwarte Pieten in 2014. In dat jaar werd de roetveeg geïntroduceerd en verschenen kleurpieten en zelfs een stroopwafelpiet. In 2016 kondigde de NTR officieel het roetveegpiet-beleid aan.

De omroep benadrukte dat ze geen plannen heeft om Zwarte Piet geheel de nek om te draaien. Het gaat erom „de maatschappelijke ontwikkelingen in onze programma’s te weerspiegelen. Niet om ze te sturen of om er standpunten over in te nemen. Wij zijn geen actieve deelnemer in de pietendiscussie.”