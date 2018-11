Analyse helikopterzaak: duivels dilemma

Verdachten in de helikopterzaak in de rechtbank. Tweede van links is de helikopterpiloot Alvaro G.B. Hij kreeg twee jaar cel. Ⓒ illustratie Petra Urban

De reacties via sommige social media waren weer niet van de lucht over het vonnis dat de rechtbank in Amsterdam velde over de negen verdachten die met een helikopter een crimineel uit de gevangenis wilden bevrijden. Die ,,softe D66” rechters legden gevangenisstraffen op van maximaal 2,5 jaar. Afgezet tegen de eisen – tot negen jaar gevangenisstraf – inderdaad opmerkelijk mild. Wat was de reden van de kloof tussen eis en vonnis?