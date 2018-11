Twee doden gevonden in woning Sittard

Wat er precies gebeurd is en wat de doodsoorzaak is, wordt nog onderzocht en kon zij nog niet zeggen. „We houden met meerdere scenario’s rekening”, aldus de zegsvrouw.

De politie heeft de toegang tot het flatgebouw, waarin de woning ligt, afgezet. Ook is zij begonnen met een buurtonderzoek. De technische recherche onderzoekt de woning, evenals het trapportaal in de uit vier verdiepingen bestaande flat.

Bekijk ook: Buurt vreest relatiedrama

De woordvoerster kon maandagavond nog niet zeggen of het om de bewoners gaat, en ook niet hoe de politie op de hoogte is gebracht van de twee doden in de woning. „In de loop van dinsdag hopen we meer duidelijkheid te kunnen verschaffen”, zei de woordvoerster.