Verrassingsaanval F-35’s op Vlieland

Een ijzeren wet die jonge officieren wordt bijgebracht, is dat geen plan het eerste contact met de vijand overleeft. De werkelijkheid is altijd anders dan je denkt en hoopt. In dit geval was de realiteit dat het Nederlandse KDC-10-tankvliegtuig dat de Joint Strike Fighters de Atlantische Oceaan over moest helpen er even geen zin meer in had. De komst van de twee modernste Nederlandse jagers werd belemmerd door het alleroudste onderdeel van de luchtvloot.

De voor woensdagavond geplande oefenaanval op schietbaan de Vliehors werd uitgesteld. Gisteren aan het begin van de middag moest het gaan gebeuren. Op het meest westelijke puntje van Vlieland stond alles er klaar voor. Drie zeecontainers waren opgestapeld om als doel te dienen. De bemanning van de schietbaan keek reikhalzend uit naar de eerste keer dat de F-35 boven Nederlands grondgebied in actie zou komen. „Het is toch een historisch moment”, concludeerde de commandant van de Vliehors majoor-vlieger Rob Duran.

Laatste redmiddel

Terwijl de uren verstreken, kwamen vanuit de VS alleen maar meer negatieve berichten. De tankinstallatie van de KDC-10 deed het echt niet. Als laatste redmiddel stuurde de luchtmacht een andere tanker vanuit Frankrijk richting het Canadese Goose Bay. Het werd een race tegen de klok en de vraag was of de F-35’s nog op tijd in Nederland konden zijn om hun met beton gevulde oefenbommen af te gooien. „Ik ben bang dat het niet meer gaat lukken.”

"Ik ben bang dat het niet meer gaat lukken"

Maar majoor-vlieger Pascal ’Smiley’ Smaal, die maanden bezig was met de voorbereiding van de oefening, hoefde niet op herhaling bij wat militairen de cursus omgaan met teleurstellingen noemen. Dankzij de tweede tanker verschenen de F-35’s om half tien boven de Vliehors en konden Ian ’Gladys’ Knight en Bert ’Vidal’ de Smit hun oefenbommen gooien. „We hebben al onze doelen bereikt. Inclusief het meteen weer klaarzetten van de kisten voor een volgende operatie”, vertelt Smaal. Die operatie is in dit geval de Luchtmachtdagen.

De F-35, in de volksmond beter bekend als de JSF.

De bommen op Vlieland waren het meest tastbare resultaat van de oefening, ze golden niet als het belangrijkste doel ervan. Dat was de planning van de overtocht vanuit Californië. De luchtmacht kwam in 2016 al met twee toestellen deze kant op, waarvan Smaal er eentje vloog, maar dat was volgens hem heel anders dan nu.

Minimum

„Toen hadden we zo’n beetje alles mee dat we nodig dachten te hebben. Nu hebben we er juist voor gekozen met het absolute minimum op pad te gaan. We zijn met achttien man; de mensen die je nodig hebt voor het onderhoud, bewapenen en eventueel wat kleine reparaties. We nemen ook niet onze hele voorraad reservedelen mee. Je hebt het dit keer over banden, olie en wapens. Alles en iedereen past in een Amerikaans C-17- transportvliegtuig”, legt de majoor uit.

"Je kunt als land je punt maken, binnen een dag of 48 uur effect bereiken en dan weer terug"

Het idee achter licht bepakt reizen is dat de luchtmacht oefent op razendsnelle inzetten. Missies van een paar dagen waarbij een F-35-eenheid binnen 24 uur na een politiek besluit weg kan, een aantal vluchten uitvoert en dan weer terugkomt. Het is een tactiek die met F-16’s door Nederland nooit is toegepast, maar die volgens kolonel Bert de Smit internationaal wel precedenten kent en die aantrekkelijker wordt vanwege de nieuwe technologische mogelijkheden die de JSF biedt. Die zitten in de grote mate van onzichtbaarheid voor de radar, waardoor de F-35 ongezien een vijandelijk luchtruim kan binnenvliegen.

„Israël doet het en Groot-Brittannië heeft het in het verleden op de Falklandeilanden toegepast. Je kunt als land je punt maken, binnen een dag of 48 uur effect bereiken en dan weer terug”, legt De Smit uit. „Een situatie waarin Nederland dit had kunnen doen, was toen de Lynx-helikopter op het strand in Libië stond. Voor deze oefening hebben we alle procedures geschreven. Die liggen nu klaar voor als het echt zover is.”

Olof van Joolen