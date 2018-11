Geweld tussen Israël en Palestijnen laait op

Hulporganisatie Rode Halvemaan meldt dat bij de Israëlische aanvallen zeker drie Palestijnen zijn omgekomen. Aan de Israëlische zijde zouden ongeveer tien mensen gewond zijn geraakt. Palestijnse projectielen raakten volgens de autoriteiten onder meer een bus en meerdere woningen.

Het Israëlische leger zegt dat maandagavond meer dan driehonderd raketten zijn afgevuurd vanuit de Gazastrook, een geïsoleerd kustgebied waar Hamas de baas is. De strijdkrachten deelden via Twitter dramatische beelden van overvliegende projectielen. De Israëlische luchtafweer zou tientallen raketten hebben onderschept.

Het geweld escaleerde na een Israëlische undercoveroperatie in de Gazastrook, die zondag een dodelijke afloop had. Militairen reden volgens Hamas in een burgervoertuig en zouden zijn ontdekt door strijders. Israëlische veiligheidstroepen schoten vervolgens zeven Palestijnen dood, onder wie een commandant. Ook een Israëlische officier verloor het leven.

De spanning in het gebied was de afgelopen maanden al opgelopen door Palestijnse demonstraties bij de grens tussen Gazastrook en Israël. Sinds maart zijn bij dergelijke acties zo'n 220 Palestijnen gedood door Israëlische troepen. Betogers eisen onder meer het recht terug te keren naar gebieden die nu tot Israël behoren.