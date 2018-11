Veiligheidsrisico bij politiegebouwen

Dat schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Er wordt direct 19 miljoen euro uitgetrokken om de toegangsbeveiliging van politiegebouwen zo snel mogelijk te verbeteren, meldt de bewindsman. „Gelet op de aard van het werk van de politie is het van belang dat de politie haar werk kan verrichten binnen goed beveiligde domeinen. Daaronder valt ook de fysieke beveiliging van de politiegebouwen.”

Veiligheidsmaatregelen zijn overal in Nederland hard nodig, blijkt uit de omvang van de ingreep. „Omdat in alle eenheden een kwalitatieve verbetering noodzakelijk is, zal een nieuwe landelijke toegangsbeveiliging ingevoerd worden die robuust genoeg is om zowel cyber- als fysieke dreigingen het hoofd te bieden”, aldus Grapperhaus.

Wat er concreet niet in de haak is met de veiligheid kan een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid niet melden. De minister bekijkt nog welke aanpassingen er precies nodig zijn. „Over de besteding van deze middelen ben ik nog in gesprek met de korpschef en de gezagen.”