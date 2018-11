’Dit gevecht zit me in het bloed’

Meneer Soesan vocht jarenlang voor de terugkeer van door de nazi’s geroofde Joodse kunst. Ⓒ Anko STOFFELS

Dat 42 Nederlandse musea eindelijk toezeggen om kunst terug te geven aan de erven van in WO II bestolen en vermoorde Joden vervult hem met scepsis. Meneer Soesan (95) is tijdens z’n jarenlange speurtocht naar het onrecht dat zijn volk is aangedaan het vertrouwen in de mens een beetje kwijtgeraakt. Zijn vechtlust niet.