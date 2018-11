Opluchting rond draai Schiphol over zeebanen

Zo kan een Schiphol in zee er uitzien. Ⓒ Artist impression

SCHIPHOL - Bewoners en maritieme bouwers zijn verheugd dat Schiphol in zee nu bespreekbaar is. Het ministerie van Infrastructuur doet opnieuw onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van twee of meer ’zeebanen’ op een opgespoten eiland voor de kust. Opties zijn bij IJmuiden of Katwijk.