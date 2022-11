Premium Het beste van De Telegraaf

Wie niet oplet, schenkt zomaar aan de katholieke kerk

Door MAARTEN VAN AALDEREN Kopieer naar clipboard

ROME - Zojuist heb ik weer eens mijn halfjaarlijkse belastingen betaald in Italië. Maar ik was weer eens vergeten te melden waar ik de 0,8% van mijn taks voor wilde bestemmen. Je moet dat geld sowieso afstaan, al kun je wel een beetje kiezen aan wie. Aan de Italiaanse staat, de rooms-katholieke kerk, een bepaalde protestantse kerk, de joodse gemeenschap of aan andere religieuze minderheden.