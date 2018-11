’Waterstof: gas erop!’

„Je kunt drie jaar wachten op commerciële tankstations langs de weg, of je kunt als bedrijf zelf op deze trein springen”, zegt Wim Peels. Ⓒ Menno Bausch

Maarn - Een obstakel voor de uitrol van waterstof is dat geschikte tankstations in Nederland nog op één hand zijn te tellen, in tegenstelling tot de wijdverspreide laadpalen voor elektrische auto’s. In Duitsland daarentegen wordt wel vaart gemaakt met de uitrol van pompstations voor waterstof.