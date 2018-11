Appartementen Hengelo ontruimd om brand

Ⓒ News United

HENGELO - Op de Theresiastraat in Hengelo is op last van de brandweer een appartementencomplex ontruimd vanwege een uitslaande brand die woedde in een van de woningen. De brand werd rond 23.40 uur gemeld. In totaal zijn er zes huizen ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een buurthuis.