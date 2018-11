Branden nu al dodelijkste uit geschiedenis Californië

De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. Er zijn nog zeker tweehonderd vermisten. Volgens de autoriteiten zijn het nu al de dodelijkste branden uit de geschiedenis van Californië.

De brandweer in Californië heeft de grootste moeite om de branden onder controle te krijgen. De branden worden versterkt door de harde, droge wind. Verwacht wordt dat de wind de komende twee dagen nog aanhoudt.

Sterren

De grootste branden woeden in het noorden. Daar zijn de 42 slachtoffers gevallen, bij Malibu twee. Talloze huizen van wereldsterren in dit laatste gebied zijn al ten prooi van de vlammen gevallen. Zo zijn de villa’s van Miley Cyrus, Robin Thicke en Gerard Butler in Malibu verwoest.

