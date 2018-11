Man (28) die zes mensen doodreed in winkelstraat Melbourne veroordeeld

James 'Dimitrious' Gargasoulas tijdens zijn proces. Ⓒ EPA

MELBOURNE - De 28-jarige James ’Dimitrious’ Gargasoulas, die vorig jaar voetgangers in een drukke winkelstraat in Melbourne doodreed, is schuldig bevonden aan zesvoudige moord. Bij het incident in januari 2017 vielen ook 27 gewonden. Het was een van de ergste massamoorden in Australië, maar het was geen terreurdaad.