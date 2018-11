Klinieken open voor homoparen met babywens

Twee klinieken starten in 2019 met draagmoederschap voor homoparen. In MC Kinderwens in Leiderdorp kunnen de homostellen terecht voor een behandeling waarbij de draagmoeder ook de eiceldonor is. In Elsendorp, bij kliniek Nij Geertgen, hoeft dat niet en mogen de draagmoeder en eiceldonor verschillende personen zijn.

„Ik vind het te gek voor woorden dat homostellen, maar ook vrouwen met bijvoorbeeld oncologische klachten, naar het buitenland moeten gaan om daar hun kinderwens in vervulling te laten gaan”, zegt directeur van Nij Geertgen, Marc Scheijven, tegen De Monitor. „Terwijl alle medische en technische ervaring en kennis in huis is.”

De strikte voorwaarden waarmee de homostellen te maken krijgen, zijn versoepeld sinds afgelopen zomer de Embryowet wijzigde. Criteria rondom draagmoederschap werden verruimd.

Nog twee klinieken overwegen of ze IVF-draagmoederschap voor homoparen gaan aanbieden. Het gaat om het Isala Fertiliteitscentrum in Zwolle en Amsterdam UMC, locatie VUmc. Het VUmc bood de laatste jaren al IVF-draagmoederschap aan onder strikte voorwaarden. Het ziekenhuis hielp in de afgelopen tien jaar zestig heteroseksuele wensouders, er werden 35 baby’s geboren.