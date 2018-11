Drie locaties voor nieuwe kerncentrale

Op deze locaties mogen geen woningen of bedrijven worden gebouwd, bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken. „Deze plekken blijven leeg, maar worden nu wel gebruikt als agrarische grond”, zegt een woordvoerder van het departement.

De drie gebieden zijn al tientallen jaren geleden aangewezen door Den Haag, maar nu de discussie over kernenergie weer aanzwelt, is het oude kabinetsbesluit weer actueel. Het ministerie laat weten dat dit kabinet de gronden blijft reserveren voor de eventuele komst van een nieuwe reactor.

Flevoland was ooit ook in beeld, maar vanwege de bijzondere rol van het IJsselmeer als ’nationale regenton’ voor drinkwater en periodes van droogte is de polderprovincie afgevallen als optie. Rivieren of groot open water zijn vanwege het koelwater een vereiste voor de bouw van een centrale.

De jarenlange discussie over een nieuwe kerncentrale heeft sinds afgelopen week een nieuwe wending gekregen. Zo staat een Kamermeerderheid open voor meer kernenergie in de toekomst en blijkt uit peilingen dat Nederlanders positiever staan tegenover de milieuvriendelijke vorm van elektriciteitsopwekking.

Minister Wiebes (Klimaat) ziet op korte termijn geen rol voor meer kernenergie, maar voor de periode na 2030 is het wat hem betreft niet iets om uit te sluiten. Hij zei vorige week dat er nog geen commerciële partijen belangstelling hebben getoond voor de bouw van een nieuwe centrale.

Niet alleen in Nederland laait de discussie op. Uit informatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat er in zestien landen kerncentrales worden gebouwd. In totaal gaat het om ruim vijftig centrales. In Europa zijn onder andere Frankrijk, Oekraïne, Finland en Slowakije aan het bouwen.